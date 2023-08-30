Athena grubundan Antalya'da Zafer Bayramı konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile turizm kenti Antalya'da sahne alan Athena grubu, binlerce sevenine unutulmayacak Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhuriyet Meydanı'nda Athena konseri düzenledi. Konseri takip etmek isteyen binlerce Antalyalı Cumhuriyet meydanındaki yerini dakikalar öncesinden aldı. Saat 21.00'da sahneye çıkan grup şarkılarıyla Antalyalılara unutulmayacak bayram coşkusu yaşattı. Alana sığmayan bazı vatandaşlar ise konseri balkonlarından izledi.

Konser öncesinde sahneye çıkarak Antalyalılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasına 2023 CEV Avrupa Şampiyonasında yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı tebrik ederek başladı. Başkan Böcek, "Kanlarını vatan topraklarına katarak 'millet olma bilincini' ruhumuza işleyen, bu güzel toprakları bize vatan kılan, kazandıkları zaferi dünya tarihine altın harflerle yazdıran başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bugün, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür, bugün, bir milletin kendi istikbalini belirlediği gündür, bugün, toprağın vatan olduğu gündür- bugün, Türk tarihinin dönüm noktası, Türk milletinin bayramıdır" dedi.

"Bu vatan, son nefesini vermekten bir an olsun tereddüt etmeyenlerle kuruldu"

Başkan Böcek sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Son nefes' ne demektir bilir misiniz? Son nefes, başkomutan Mustafa Kemal'e Çiğiltepe'yi alma sözü verdiği saatte alamayınca intihar eden Albay Reşat bey demektir. Son nefes demek, topçu ateşleriyle şafak vaktinde Tınaztepe'ye koşan ilk Mehmetçik demektir. Son nefes, taarruzun tam ortasında, kırık bir kağnı üzerinde İzmir'e yürümeye karar vermek demektir. Son nefes, cephenin ardından taşınan katık demektir. Yarım çarık demektir. İzmir'in dağlarındaki çiçekler için Afyon'un dağlarında can vermek demektir. Bu vatan, son nefesini vermekten bir an olsun tereddüt etmeyenlerle kuruldu. Gözünü kırpmayanlarla. Arkasına bakmayanlarla. İşte şimdi biz de son nefesimize dek buradayız burada olacağız."

"Senden aldığımız güçle, senin yolunda yürümeye devam edeceğiz Ata'm"

Büyük zaferin 101. yılında; bu güzel ülkeyi daha güçlü, daha huzurlu, daha mutlu bir ülke yapmak için her zaman olduğu gibi durmadan, yılmadan yorulmadan çalışacaklarını belirten Başkan Böcek, "Bize bırakılan bu eşsiz mirasa son nefesimize kadar sahip çıkacağımıza sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. 100 yıl önce olduğu gibi, elbet olacak imkansızlıklar, zorluklar, karşı çıkanlar elbet olacak. Vazgeçenler, sözünden dönenler, adını unutturmaya çalışanlar; ama biz senin ışığında, senden aldığımız güçle, senin yolunda yürümeye devam edeceğiz Ata'm pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız ve aynı senin yaptığın gibi bir gün bile vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz, bu mirasın ağırlığını omuzlarımızda taşımanın sorumluluğunu biliyoruz. Çünkü biz gücümüzü senden, cumhuriyetimizden ve yüce Türk milletinden alıyoruz" dedi.

"Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı düşünün"

Konuşmasında gençlere de seslenen Başkan Böcek, "Umutsuzluğa kapıldığınızda, hatta vazgeçmek üzere olduğunuzda aklınıza 100 yıl öncesini getirin Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı düşünün. İşte o an gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda olduğunu anlayacaksınız Bugünü bizlere armağan eden başta başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha sevgi ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" açıklamasını yaptı. Başkan Muhittin Böcek konuşmasının ardından Athena Grubuna çiçek ve Atatürk portresi hediyesi taktim etti. - ANTALYA