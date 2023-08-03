Ata Demirer, yeni bir dizi çekecek

Ata Demirer, Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan'ın ortak olduğu BKM Film imzalı 'Bir İhtimal Daha Var' adlı diziyi çekecek. Dizi, Urla'da çekilecek ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce bir dijital platform için 'Bursa Bülbülü' filmini seyirciyle buluşturan Demirer, başka bir dijital platforma 8 bölümden oluşan bir dizi çekecek.

Necati Akpınar ile Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu BKM Film imzalı dizinin adı ise "Bir İhtimal Daha Var" olacak.

"Bir İhtimal Daha Var"ın yönetmen koltuğunda Ata Demirer'in yol arkadaşı Hakan Algül oturacak.

Oyuncu seçimleri başlayan dizinin Urla'da çekilmesi planlanıyor.