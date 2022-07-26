Aşkları Belgelendi! Bebek'te Görüntülendiler

Malatyalı Hayranları "L Love You Hande" Diye Bağırdı Aşkları Belgelendi! Bebek'te Görüntülendiler Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz hafta sonu DJ Taykun Karaduman ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Taze aşıklar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. İşte detaylar... Can Koçkan'dan ayrılan Aslı Bekiroğlu, aradığı aşkı Taykun Karaduman da buldu. İkili, paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan etti. Taze aşıklar, önceki gün Bebek'te bir mekanda görüntülendiler. Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesini aldırış etmeyen çift, meraklı bir şekilde birbirlerine telefonda bir şeyler gösterdi. ASLI BEKİROĞLU KİMDİR? Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında; Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır. Snob Magazin / Magazin Aslı Bekiroğlu İstanbul Bebek Magazin Haberler

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