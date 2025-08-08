Aşk tatiline vize engeli! Serenay Sarıkaya tek başına Fransa'ya uçtu

Yaz tatilini Fransa'da geçirmek isteyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin planları beklenmedik bir aksilik nedeniyle sekteye uğradı. İddialara göre, birlikte Nice'e uçmayı planlayan çiftten Mert Demir, vize sorunu yaşayınca Sarıkaya seyahate tek başına çıkmak zorunda kaldı.

VİZE SORUNU YAŞADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Fransa'nın güney sahillerinde romantik bir tatil planlayan ünlü ikili, yolculuk öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ancak Mert Demir'in vize işlemlerinde yaşanan problem nedeniyle uçağa binemediği öne sürüldü. Bunun üzerine Serenay Sarıkaya, tatili ertelemek yerine seyahati yalnız başlatmayı tercih etti ve planlandığı gibi Nice'e uçtu.

İkili arasındaki ilişki uzun süredir magazin gündeminin yakından takip ettiği başlıklardan biri. Geçmişte "reklam ilişkisi" yaşadıkları yönündeki iddialara sessiz kalan çift, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu kez yaşanan seyahat kriziyle birlikte, gözler yeniden ikilinin özel hayatına çevrildi.

Demir'in vize sorununu çözmesinin ardından Fransa'ya gideceği ve Sarıkaya ile Nice'te buluşacağı öne sürülüyor. Şimdilik tatiline yalnız devam eden Serenay Sarıkaya'nın, sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmaması ise dikkat çekti.