Aşk tatiline vize engeli! Serenay Sarıkaya tek başına Fransa'ya uçtu

Aşk tatiline vize engeli! Serenay Sarıkaya tek başına Fransa'ya uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz tatilini Fransa'da geçirmek isteyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin planları, Mert Demir'in vize engeline takılmasıyla sekteye uğradı, seyahati ertelemeyen Sarıkaya, Fransa'nın güney sahilindeki Nice şehrine tek başına gitti.

Yaz tatilini Fransa'da geçirmek isteyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin planları beklenmedik bir aksilik nedeniyle sekteye uğradı. İddialara göre, birlikte Nice'e uçmayı planlayan çiftten Mert Demir, vize sorunu yaşayınca Sarıkaya seyahate tek başına çıkmak zorunda kaldı.

Aşk tatiline vize engeli! Serenay Sarıkaya tek başına Fransa'ya uçtu

VİZE SORUNU YAŞADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Fransa'nın güney sahillerinde romantik bir tatil planlayan ünlü ikili, yolculuk öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ancak Mert Demir'in vize işlemlerinde yaşanan problem nedeniyle uçağa binemediği öne sürüldü. Bunun üzerine Serenay Sarıkaya, tatili ertelemek yerine seyahati yalnız başlatmayı tercih etti ve planlandığı gibi Nice'e uçtu.

İkili arasındaki ilişki uzun süredir magazin gündeminin yakından takip ettiği başlıklardan biri. Geçmişte "reklam ilişkisi" yaşadıkları yönündeki iddialara sessiz kalan çift, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu kez yaşanan seyahat kriziyle birlikte, gözler yeniden ikilinin özel hayatına çevrildi.

Demir'in vize sorununu çözmesinin ardından Fransa'ya gideceği ve Sarıkaya ile Nice'te buluşacağı öne sürülüyor. Şimdilik tatiline yalnız devam eden Serenay Sarıkaya'nın, sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmaması ise dikkat çekti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Bu kadın nedense hep itici ve yapmacık geliyor bana birde Akbank bunu reklamlarında oynatıyor anket yapsa banka nasıl müşteri kaybettiğini görecek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.