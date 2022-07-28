Aşk orucunu 64 yaşında bozan Yeşilçam'ın Afrodit Banu Alkan evleniyor - Haberler

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Aşk orucunu 64 yaşında bozan Yeşilçam'ın Afrodit Banu Alkan evleniyor

Türk sinemasının "Afrodit" lakaplı oyuncusu Banu Alkan nişanlandı. Alkan gönlünü kaptırdığı iş adamı Kemal Yıldız ile aşklarının dolu dizgin devam ettiğini dile getirdi.

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Bir döneme güzelliği ile damga vuran ve "Afrodit" lakabını alan Banu Alkan, 64 yaşında aşka kapılarını açtı. Alkan, Hollandalı iş adamı Kemal Yıldız ile evliliğe ilk adımı attı.

EVLİLİK TEKLİFİNE "EVET" DEDİ

Kanal D'de yayınlanan Magazin D'nin haberine göre, Banu Alkan ve Kemal yıldız 3 ay önce gittikleri bir mekanda tanıştı. İddiaya göre Kemal Yıldız, Belçika tatilinde bir sürpriz yaparak Alkan'a evlenme teklifinde bulundu. Kemal Yıldız'la hayatının ikinci baharına merhaba diyen Alkan'ın, evleneceği için çok mutlu olduğu öğrenildi.

Aşk orucunu 64 yaşında bozan Yeşilçam'ın Afrodit'i evleniyor

Aşk orucunu 64 yaşında bozan Yeşilçam'ın Afrodit'i evleniyor

Aşk orucunu 64 yaşında bozan Yeşilçam'ın Afrodit Banu Alkan evleniyor

Aşk orucunu 64 yaşında bozan Yeşilçam'ın Afrodit Banu Alkan evleniyor

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