Alara Serena'dan Yeni Hit

Ayla Balyemez Cesur Kıyafetiyle İddiasını Konuşturdu Aşk İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'den ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın, ünlü fenomen Mina Ceran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialar sonrası ilk açıklama Mina Ceran'dan geldi. İşte detaylar... Sosyal medyanın en popüler fenomenleri arasında yer alan Mina Ceran, bir süredir İbiza'da tatil yapıyor. Ceran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından İbiza'da çekilmiş bir pozunu paylaştı. Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'den ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın da İbiza'da tatil yaptığı öne sürüldü. Gossippasta'nın iddiasına göre; Çiftin birlikte tatil yaptığı ve birliktelik yaşadıkları iddia edildi. İkilinin sosyal medya hesaplarından farklı zamanlarda paylaştığı karelerdeki benzerlik dikkat çekti. "SOSA İLE ARKADAŞIZ" Önceki gün Bebek'te görüntülenen Mine Ceran'a aşk iddiaları soruldu. Israrlı sorular karşısında açıklama yapan Ceran, "Arkadaşız. Aramızda hiçbir şey yok" yanıtını verdi. JOSE SOSA KİMDİR? Başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Haziran 1985 yılında Arjantin'in Carcarana şehrinde dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde forma giyen futbolcu ikiz kız babasıdır. 36 yaşındaki Jose Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir. Jose, 18 yıllık eşi Carolina Alurralde'dan Aralık 2021'de boşanmıştır. MİNA CERAN KİMDİR? Mina Ceran 2013'te bir market zincirinin düzenlediği "Face of Antalya" adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi. Mine Ceran, Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül ile yaklaşık 2.5 yıl aşk yaşadı. İkili, temmuz ayında ayrılık kararı almıştı. Snob Magazin / Magazin Fenerbahçe Jose Sosa Carolina Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Aşk İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu - Haberler

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.