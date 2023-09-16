Ashton Kutcher, cinsel saldırıya destek veren oyuncu Danny Masterson'a karşı çıktı

ABD'li ünlü oyuncu Ashton Kutcher, eşi Mila Kunis ile birlikte cinsel saldırıya karışan oyuncu Danny Masterson'a verdiği destekten sonra çocuklara cinsel saldırı karşıtı hayır kurumundan istifa ettiğini duyurdu.

ABD'li ünlü film oyuncusu Ashton Kutcher, eşi Mila Kunis ile 2 cinsel saldırıdan 30 yıl hüküm giyen oyuncu Danny Masterson'a verdiği destekten sonra yönetim kurulunda olduğu çocuklara cinsel saldırı karşıtı hayır kurumundan istifa ettiğini duyurdu.

Hollywood'un ünlü oyuncuları Ashton Kutcher (45) ve eşi Mila Kunis (40), geçmiş yıllarda bir dizide beraber oynadıkları ve 2 ayrı cinsel saldırı davasında yargılanmakta olan arkadaşları oyuncu Danny Masterson (47) için mahkeme yargıcına Masterson'ın karakteri hakkında olumlu ifadeler içeren yazılı beyanda bulunmuşlardı. Masterson, geçen haftalarda iki cinsel saldırıdan suçlu bulunup 30 yıl hapis cezası alınca Kutcher ve Kunis, bir özür videosu paylaşmalarına rağmen şiddetli eleştirilerin odağında yer almaya devam ettiler.

Ashton Kutcher, Perşembe günü çocuklara karşı cinsel taciz ve saldırı karşıtı çalışan sivil toplum kuruluşu Thorn'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Kutcher, 14 Eylül tarihli mektubunda sorumluluk alarak Yönetim Kurulu Başkanlığından derhal istifa ettiğini belirtip "Yargılamadaki hatamın, dikkatleri çabalarımızdan ve hizmet ettiğimiz çocuklardan uzaklaştırmasına izin veremem" ifadelerine yer verdi.

Kutcher ayrıca mahkemeye gönderdiği karakter beyanıyla ilgili "Gönderdiğim karakter beyanı, deneyimlerini paylaşacak kadar cesur olan mağdurları sorgulamanın bir başka acı örneğidir" açıklamasını yaptı.

MAHKEME YARGICINA GÖNDERİLEN BEYANDA NE VARDI?

Scientology üyesi olan oyuncu Danny Masterson'ın yargılandığı davanın yargıcına gönderilen karakter beyanında Kutcher, arkadaşını 'terbiyeli, eşitlikçi ve cömert' bir adam olarak tasvir ettiği, Kunis'in ise Masterson'u 'olağanüstü bir rol model ve arkadaş' ve 'muazzam bir abi figürü' olarak övdüğü ifadeler yer almıştı.