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Arnold Schwarzenegger'ın gözaltına alınmasına neden olan lüks saati 294 bin dolara satıldı

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Dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'ın, müzayede satmayı planladığı ancak beyan ettirmediği için havalimanında gözaltına alındığı pahalı saati, açık artırmada 294 bin dolara alıcı buldu.

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin", "Terminatör" ve "Komando" gibi filmlerin yıldızı Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla müzayede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki saatini beyan ettirmeyince Münih Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncunun saati açık artırmada 294 bin dolara satıldı.

294 BİN DOLARA SATILDI

Lüks saat, oyuncunun kurucusu olduğu hayır kurumu "Schwarzenegger İklim Girişimi"ne (Schwarzenegger Climate Initiative) destek amaçlı düzenlenen açık artırmada satıldı. Etkinlikte toplamda 1,31 milyon dolar bağış toplandı. Marka saat ise 294 bin dolara alıcı buldu.

Arnold Schwarzenegger'ın gözaltına alınmasına neden olan lüks saati 294 bin dolara satıldı

35 BİN EURO CEZA ÖDEMİŞTİ

2 saatten uzun bir süre sorgulanan ünlü aktör, 35.000 euro'luk cezayı ödedikten serbest bırakılmış ve seyahatine devam etmişti.

Arnold Schwarzenegger'ın gözaltına alınmasına neden olan lüks saati 294 bin dolara satıldı

Arnold Schwarzenegger'ın gözaltına alınmasına neden olan lüks saati 294 bin dolara satıldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Yorumlar (1)

Gokhan Y :

Demistim reklam diye de eger tahmin ettigim saatse piyasa fiyatina satmis normal yani.

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