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Armağan Çağlayan, Yılmaz Erdoğan'ın kısık sesle konuşmasını anlamadığını söyledi

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Armağan Çağlayan, İnci Taneleri dizisinde "Azem" karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın kısık sesle konuşması nedeniyle söyleneni anlamadığını belirtti.

Armağan Çağlayan, İnci Taneleri dizisinde "Azem" karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın kısık sesle konuşması nedeniyle söyleneni anlamadığını belirtti.

"NET ANLAMIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Armağan Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

"Yılmaz Erdoğan'ın konuşmasını bir tek ben anlamıyor olamam değil mi? Diğer herkesin ne konuştuğunu net anlıyorum ?

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Aforizmaya şiire itirazım yok. Bence teknik bir sorun var. Söyleneni anlamadığım için içeriğe itirazım olamaz zaten! Sadece kısık bir ses duyuyorum !"

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Armağan Çağlayan Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Magazin Güncel Haberler

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