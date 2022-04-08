Arkadaşlarıyla İftar Yaptı!

Kardeşi Okan Turan ve yakın arkadaşlarıyla yemek yiyen tecrübeli futbolcu, mekanda 3 saat boyunca oturdu. Bir hayli keyifli olan yıldız futbolcu, mekan çıkışında muhabirlerin ricasını kırmayarak poz verdi. Spor giyimi ile dikkat çeken Arda Turan, "Bugün kardeşim ve arkadaşlarımla iftar yaptık, güzel bir yemek oldu" dedi.

Fenerbahçe derbisi hakkında yorum yapan Turan, "İnşallah kazanırız, bizim için çok önemli bir maç" dedi.