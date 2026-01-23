Arka Sokaklar'da mutlu aile tablosu

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şevket Çoruh'un hayat verdiği Mesut ile Oya Okar'ın canlandırdığı Selin'in aile saadeti dizinin en çok konuşulan sahneleri arasında yer alıyor.

TATLI SERT ATIŞMALAR İZLEYİCİNİN FAVORİSİ

Mesut ve Selin'in tatlı sert atışmaları, uyumları ve duygusal sahneleri, 'SelMes' hayranlarını ekran başına kilitliyor. Doğal oyunculukları ve sıcak halleriyle çift, dizinin duygusal yükünü sırtlayan isimler arasında gösteriliyor.

SICACIK SAHNELER

Selin ve Mesut'un Ayşecan ve Tunç'la birlikte kurduğu aile düzeni, ekrana yansıyan sıcacık sahnelerle izleyicinin kalbine dokunuyor. Aile olmanın tüm detaylarını gösteren bu sahneler, dizinin ruhunu güçlendiriyor.

AYŞECAN'LI BANYO SAHNESİ KALPLERİ ERİTTİ

Son bölümde ekrana gelen, Mesut ile Selin'in kızları Ayşecan'ı birlikte banyo yaptırdığı sahne ise izleyicinin içini ısıttı. Hem eğlenceli hem de sevgi dolu anların yaşandığı bu sahne, sanal medyada kısa sürede gündem oldu.

SANAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞMURU

Paylaşılan sahneler ve kareler sonrası sanal medyada, 'Gerçek mutluluk bu', 'İşte aile olmak', 'Aman nazar değmesin' gibi yorumlar yapıldı. Ayşecan'ın tatlı halleriyle taçlanan bu mutluluk, izleyiciler tarafından "gerçek bir aile tablosu" olarak yorumladı.

D Media imzalı Arka Sokaklar, bu akşam izleyiciyle buluşacak.