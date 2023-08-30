Arka Sokaklar 18. sezonuna dört yeni oyuncuyla başlıyor

Başladığı günden bu yana her daim çok izlenen dizinin 18'inci sezonunun yapımcılığını ise D Media üstleniyor. Arka Sokaklar ailesi her sezon olduğu gibi bu sezonda büyümeye devam ediyor. 18'inci sezonuna kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile başlayacak olan dizide heyecan bir an olsun dinmiyor.

Başladığı günden bu yana her daim çok izlenen dizinin 18'inci sezonunun yapımcılığını ise D Media üstleniyor.

Arka Sokaklar ailesi her sezon olduğu gibi bu sezonda büyümeye devam ediyor. 18'inci sezonuna kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile başlayacak olan dizide heyecan bir an olsun dinmiyor.

Başarılı oyuncular Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Heyecanlı olduklarını dile getiren oyuncular duygularını şu sözlere ifade ettiler:

Mustafa Üstündağ (Sado):

Öncelikle herkese hayırlı olsun. Yeni bir karakter oynamak heyecan verici ; bu arada 17 yıldır beraber çalışan bir ekipte olmak da ayrıca güven verici. Dilerim seyirciye karakterimi sevdirebilirim.

Cansu Fırıncı (Komiser Ünal):

Sürükleyici ve bol sürprizli hikaye ile geliyoruz. Yeni soluk katan oyuncularla birlikte seyir keyfimiz daha da artacaktır. Canlandırdığım Ünal karakteri sürpriz unsurunu güçlü bir biçimde diziye taşıyor. Bu rolü üstlendiğim için mutluyum.

Sinem Reyhan Kıroğlu (Komiser Yardımcısı Birce):

Genç bir oyuncu olarak hayatımın uzun süresini kaplayan bir diziye dahil olmak çok gurur verici benim için. Kemikleşmiş bir kadroda yer almak zor ve riskli görünse de ekibin ve eski oyuncuların kucaklamasıyla çok güzel bir sezon geçireceğime inanıyorum.

Senaryo çok akıcı ve çekmesi heyecan verici. Çok mutlu ve şanslı olduğumu hissettiren bir ekipte yer aldığım için Kanal D'ye ve D Media' ya teşekkürlerimi sunuyorum.

Hasan Denizyaran (Komiser Kadir):

Yıllardır ülkenin nabzını tutan böylesine önemli bir dizide yer almak oldukça heyecan verici. Dizimizin D Media yapımcılığında elini daha da güçlendirdiğine inanıyorum.

Senaryo oldukça akıcı ve ilgi çekici. Ekipteki herkes oldukça kucaklayıcı ve sıcakkanlı insanlar. Beraber güzel bir sezon geçireceğiz.