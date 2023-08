Arka Sokaklar 18. sezonuna dört yeni oyuncuyla başlıyor

Başladığı günden bu yana her daim çok izlenen dizinin 18'inci sezonunun yapımcılığını ise D Media üstleniyor. Arka Sokaklar ailesi her sezon olduğu gibi bu sezonda büyümeye devam ediyor. 18'inci sezonuna kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile başlayacak olan dizide heyecan bir an olsun dinmiyor.