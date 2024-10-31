Arjantin medyasından bomba iddia: Maradona ve Wanda Nara tek gecelik ilişki yaşadı

Arjantin'in ünlü televizyon sunucusu Mirtha Legrand, efsanevi futbolcu Diego Maradona ile futbolcu Mauro Icardi'nin şimdiki eşi Wanda Nara arasında 2006 yılında yaşandığı iddia edilen bir olayı gündeme getirdi.

La Noche De Mirtha adlı televizyon programında konuşan Legrand, Buenos Aires'ten 250 mil uzaklıktaki Mar del Plata kentindeki Costa Galana Oteli'nde yaşanan olayın tanığı olduğunu öne sürdü. Legrand, olay gecesi başkanlık süitinde kaldığını ve yan odada yaşananlar nedeniyle uyuyamadığını belirtti.

Programda yaptığı açıklamada Legrand, "Wanda Nara yanıma gelip neden kendisini programa davet etmediğimi sordu. Ben de 'Maradona ile birlikte olan seni mi? Dün gece beni uyutmadınız' diye cevap verdim. Mobilyaları hareket ettirdiler, ne yaptıklarını bilmiyorum ama bu bir gerçek" dedi.

Wanda Nara'nın geçmişine bakıldığında, önce Mauro Icardi'nin Sampdoria'dan takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu, daha sonra ondan boşanıp Icardi ile evlendiği biliniyor. Nara'nın Lopez'den üç oğlu ve Icardi'den ise iki kızı bulunuyor.