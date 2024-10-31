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Arjantin medyasından bomba iddia: Maradona ve Wanda Nara tek gecelik ilişki yaşadı

Arjantin medyasından bomba iddia: Maradona ve Wanda Nara tek gecelik ilişki yaşadı
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Arjantin'in ünlü televizyon sunucusu Mirtha Legrand, Diego Maradona ve Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara arasında 2006'da yaşandığı öne sürülen bir olayı gündeme getirdi. Legrand, olayın Buenos Aires'ten 250 mil uzakta bir otelde yaşandığını ve o gece yan odada olanları duyduğunu iddia etti. Wanda Nara'nın önce Maxi Lopez ile evli olduğu, sonra ondan boşanıp Icardi ile evlendiği biliniyor. Bu iddialar, Arjantin medyasında geniş yankı uyandırdı ancak taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Arjantin'in ünlü televizyon sunucusu Mirtha Legrand, efsanevi futbolcu Diego Maradona ile futbolcu Mauro Icardi'nin şimdiki eşi Wanda Nara arasında 2006 yılında yaşandığı iddia edilen bir olayı gündeme getirdi.

La Noche De Mirtha adlı televizyon programında konuşan Legrand, Buenos Aires'ten 250 mil uzaklıktaki Mar del Plata kentindeki Costa Galana Oteli'nde yaşanan olayın tanığı olduğunu öne sürdü. Legrand, olay gecesi başkanlık süitinde kaldığını ve yan odada yaşananlar nedeniyle uyuyamadığını belirtti.

Programda yaptığı açıklamada Legrand, "Wanda Nara yanıma gelip neden kendisini programa davet etmediğimi sordu. Ben de 'Maradona ile birlikte olan seni mi? Dün gece beni uyutmadınız' diye cevap verdim. Mobilyaları hareket ettirdiler, ne yaptıklarını bilmiyorum ama bu bir gerçek" dedi.

Wanda Nara'nın geçmişine bakıldığında, önce Mauro Icardi'nin Sampdoria'dan takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu, daha sonra ondan boşanıp Icardi ile evlendiği biliniyor. Nara'nın Lopez'den üç oğlu ve Icardi'den ise iki kızı bulunuyor.

Arjantin medyasından bomba iddia: Maradona ve Wanda Nara tek gecelik ilişki yaşadı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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Yorumlar (7)

Mehmet Vatandaş:

gs liler yengenize sahip çıkın:)))

7
4
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Yunus Akcan:

Yapıştıran yapıştırına wanda nara :)

7
1
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Taş:

Kesinlikle doğru, ve buradan itiraf ediyorum Wanda ile benimde bir münasebetim oldu, geceyi beraber geçirecektik ama aşırı heyecandan sadece 25dk performans sergileyince yarım saatte çıktı gitti, sonra da beni engellemiş şallık ??

2
3
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A. S:

onu yurmiyan tek futbolcu benim demeki

3
2
yanıtYanıtla
pusatalfa:

İyice zıvanadan çıktınız be yuh .

3
1
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Bud Spencer:

renklilerin yengesine maşallah gelen geçmiş giden geçmiş neymiş beeee

2
1
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