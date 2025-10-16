Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Türk dizi ve tiyatro dünyasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Güzelbeyoğlu, ayrıca "Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi unutulmaz yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncunun vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Sanatçının cenaze programına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Usta oyuncu, ardında sayısız başarı, derin bir sanat mirası ve unutulmaz karakterler bıraktı.