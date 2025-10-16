Haberler

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Türk dizi ve tiyatro dünyasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca sinema ve televizyonun unutulmaz yapımlarında rol alan Güzelbeyoğlu, "Yabancı Damat" dizisindeki Memik Dede karakteriyle milyonların sevgisini kazanmıştı.

Türk dizi ve tiyatro dünyasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Güzelbeyoğlu, ayrıca "Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi unutulmaz yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazınmıştı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Sanatçının cenaze programına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Usta oyuncu, ardında sayısız başarı, derin bir sanat mirası ve unutulmaz karakterler bıraktı.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdinç Çamur:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Keşke bizde 90 yaşını görebilsek.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları92dqvndmcr:

iyi yaşamış

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Çok büyük bir sanatçıydı. Ömrünü sanata, müziğe ve tiyatroya vakfetmiş ve çok sayıda ünlü sanatçı ile yakın dostluk kurmuş bir isimdi. Aynı zamanda bestekar ve senarist olduğu biliniyor. Böyle insanların bir daha gelmeyecek olması çok acı. Mekanı cennet olsun. Huzur ve saadet içinde uyusun.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
