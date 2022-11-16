Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan ünlü şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Ada Siena Türkmen ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun" ifadelerini kullandı.

Yemek programlarıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı şef Arda Türkmen, geçtiğimiz sene eylül ayında kendisinden 16 yaş küçük sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra bebek müjdesi veren çift, dün kızlarını kucaklarına aldı.

"BİZ 3 KİŞİ OLDUK"

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan 47 yaşındaki Arda Türkmen, dün akşam bir paylaşım yaparak baba olduğunun müjdesini verdi. Kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkmen'in paylaşımına Dolunay Soysert, Pınar Altuğ Atacan, Işın Karaca, Bengü, Deniz Baysal ve Nilgün Belgün gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu yağdı.