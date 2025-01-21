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Aras Bulut İynemli'nin 'Yeni dönem' paylaşımı tepki çekti

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Deha dizisinde Esme karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, diziden aniden ayrıldı. Dizinin başrollerinden Aras Bulut İynemli ise ayrılığın ardından yaptığı "Yeni dönem" paylaşımıyla tepki çekti.

Show Tv'de ekrana gelen ve ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen ' Deha' dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide 'Esme' karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, yapıma veda etti.

Dizinin izleyicilerinin son derece rahatsız olduğu bu ayrılık sonrası başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından duygusal paylaşım yaparak rol arkadaşına veda etti.

"DEHA'DA YENİ DÖNEM"

İynemli, Instagram hesabından "Canım benim" notu ile Ahsen Eroğlu'na veda paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu daha sonra ise X hesabından yaptığı bir diğer paylaşımla tepkileri üzerine çekti. İynemli, "Yeni gelmedik, geri geldik… Deha'da yeni dönem" ifadelerini kullanınca dizinin sevenlerinden eleştiri aldı.

Aras Bulut İynemli'nin 'Yeni dönem' paylaşımı tepki çekti

Aras Bulut İynemli'nin 'Yeni dönem' paylaşımı tepki çekti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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