Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Kendine has sesi ve yorumuyla arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Cansever'den kötü bir haber geldi.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDUĞUNU DUYURDU

Yaşadığı çeşitli sağlık sorunları ve kişisel zorluklar nedeniyle bir süredir müzik dünyasından uzak kalan ve yaşamını Almanya'da devam ettiren ünlü şarkıcı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak tedavi sürecine başladığını ve bu nedenle bir süre sahnelere ara vereceğini duyurdu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI, DUA İSTEDİ

Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Basında da duyduğunuz gibi bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah, her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."

HASTA YATAĞINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan 58 yaşındaki Cansever'in hasta yatağından paylaştığı fotoğraf ise sevenlerini endişelendirdi.