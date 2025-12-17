Haberler

Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
Güncelleme:
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak tedavi sürecine başladığını ve bu nedenle bir süre sahnelere ara vereceğini duyurdu. Hasta yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslenen ünlü şarkıcı, "İnşallah her şey çok güzel olacak" sözleriyle dua istedi.

  • Cansever'e lösemi teşhisi konuldu.
  • Cansever Almanya'da kemoterapi tedavisine başlayacak.
  • Cansever 58 yaşında.

Kendine has sesi ve yorumuyla arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Cansever'den kötü bir haber geldi.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDUĞUNU DUYURDU

Yaşadığı çeşitli sağlık sorunları ve kişisel zorluklar nedeniyle bir süredir müzik dünyasından uzak kalan ve yaşamını Almanya'da devam ettiren ünlü şarkıcı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak tedavi sürecine başladığını ve bu nedenle bir süre sahnelere ara vereceğini duyurdu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI, DUA İSTEDİ

Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Basında da duyduğunuz gibi bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah, her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."

HASTA YATAĞINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan 58 yaşındaki Cansever'in hasta yatağından paylaştığı fotoğraf ise sevenlerini endişelendirdi.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıkevin dargles:

Kral ablam lezbiyen ablam hasta olmuş

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

Allah şifa versin ablacım

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Allah şifa wersin.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

Nir tek şarkısı yok ki sesini yorumunu ve ya şarkısını beğeniyle dinlediğim. Allah ona ve derman arayan tüm hasta olanlara şifa versin. Geçmiş olsun.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Allah şifa versin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

