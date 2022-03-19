Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim? Sosyal medyada oylamaya sundular
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Bergen filminin vizyona girmesinin ardından kadın arabesk sanatçıları da bir kez daha gündem oldu. Sosyal medyada "Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim?" adlı altında ünlü isimler oylamaya sunuldu.
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı "Bergen" filmi, kısa süre içerisinde önemli bir gişe başarısına imza atarak, sinemalara can suyu oldu.
"FİLMİ ENGELLEDİ" İDDİASI
Bergen'in katili Halis Serbest'in Kozan'da filmin gösterimine engel olduğu iddiasının ardından filme ilgi biraz daha arttı. Filmi izleyenler ise Bergen'in hayatının gündeme taşınmasının önemli olduğunu dile getirdi.
ARABESKİN KRALİÇELERİ
Sosyal medyada son olarak "Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim?" adı altında oylamaya gidildi. Pusulada Bergen, Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Güllü, Tüdanya ve Esengül yer aldı.
İşte o pusula:
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