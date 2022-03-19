Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim? Sosyal medyada oylamaya sundular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim? Sosyal medyada oylamaya sundular

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Bergen filminin vizyona girmesinin ardından kadın arabesk sanatçıları da bir kez daha gündem oldu. Sosyal medyada "Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim?" adlı altında ünlü isimler oylamaya sunuldu.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı "Bergen" filmi, kısa süre içerisinde önemli bir gişe başarısına imza atarak, sinemalara can suyu oldu.

"FİLMİ ENGELLEDİ" İDDİASI

Bergen'in katili Halis Serbest'in Kozan'da filmin gösterimine engel olduğu iddiasının ardından filme ilgi biraz daha arttı. Filmi izleyenler ise Bergen'in hayatının gündeme taşınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

ARABESKİN KRALİÇELERİ

Sosyal medyada son olarak "Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim?" adı altında oylamaya gidildi. Pusulada Bergen, Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Güllü, Tüdanya ve Esengül yer aldı.

İşte o pusula:

Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim? Sosyal medyada oylamaya sundular

Haberler.com - Magazin

Farah Zeynep Abdullah, Bergen, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

levent tugcu:

Güllü reis

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title