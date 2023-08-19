Apar topar hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk paylaşım: İyiyim, duayla kalın

Tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hatipoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Hatipoğlu, "Hamd olsun iyiyim, hepimiz duaya muhtacız" dedi.

"KİMSE 2 DAKİKA SONRASINI GARANTİ EDEMEZ, DUAYLA KALIN"

Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü ilahiyatçı Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Sevgili dostlar, dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama had olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın."

TANSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Nihat Hatipoğlu, dün tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.