Annesinin 'madde bağımlısı' dediği Umut Akyürek'in kızından kelepçeli paylaşım

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kızı Melek Bal'ın yasaklı madde kullandığını açıkladı.

"KORKUNÇ BOYUTLARA VARDI BU İŞ"

Şarkıcı paylaştığı videoda "Psikolojik rahatsızlığından dolayı hiçbir konuda kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık" dedi.

"BABASINA İKİ KEZ BIÇAKLA SALDIRDI"

Açıklamasının devamında "Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor" diyen Akyürek, "Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" ifadelerine yer verdi. Akyürek'in paylaşımından sonra kızı Melek Bal'ın "Başladı bizim mesai" notuyla kelepçeli fotoğraf paylaşması dikkat çekti.

İşte Melek Bal'ın o paylaşımı;