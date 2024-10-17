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Annesinin "madde bağımlısı" dediği Umut Akyürek'in kızından kelepçeli paylaşım

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Kızının yasaklı madde kullandığını açıklayan Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, "Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" dedi. Akyürek'in bu açıklamasından sonra kızının keleperli paylaşımı dikkat çekti.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kızı Melek Bal'ın yasaklı madde kullandığını açıkladı.

"KORKUNÇ BOYUTLARA VARDI BU İŞ"

Şarkıcı paylaştığı videoda "Psikolojik rahatsızlığından dolayı hiçbir konuda kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık" dedi.

"BABASINA İKİ KEZ BIÇAKLA SALDIRDI"

Açıklamasının devamında "Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor" diyen Akyürek, "Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" ifadelerine yer verdi. Akyürek'in paylaşımından sonra kızı Melek Bal'ın "Başladı bizim mesai" notuyla kelepçeli fotoğraf paylaşması dikkat çekti.

İşte Melek Bal'ın o paylaşımı;

Annesinin 'madde bağımlısı' dediği Umut Akyürek'in kızından kelepçeli paylaşım

Annesinin
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Umut Akyürek Magazin Yaşam

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Yorumlar (14)

GÖKHAN UZUNALİ :

Yargılamayın, yadırgamayın ve suçlamayın lütfen. Allah kimsenin başına vermesin. Allah kurtarsın inşallah.

35
0
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Buğra Er:

Kötü aile kurbanı

13
20
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Netherill:

çocuklarınızın özgürlük adı altında bu şekilde giyimlerine, deliklerine, demirlerine karışmazsanız sonu buraya kadar gider allah yardımcınız olsun. çocuğun bir suçu yok herşey ailede bitiyor. rabbim tüm çocuklarımızı bu durumlardan korusun inşallah.

13
5
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A. Erol:

polis çocuğa ne yapsın? bunlara uyuşturucu satanları bulup polise onların bilgilerini verin. bunları da bir ADA ortamında rehabilitasyon merkezine koymak lazım. ama tabi burası türkiye. o adaya bile uyuşturucu sokar bizim millet... çünkü devlet ceza vermiyor... gerçek suçlular ceza almıyor! ceza sadece hapis değildir. torbacıların baronların bu ülkede NEFES almaları önlenmeli! daha nasıl anlatayım?

16
0
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Caner Alp:

Yazık be çokda güzelmiş.

15
1
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Mert Kalyoncu:

Kadın Angelina Jolie'nin cesedine benziyor.

13
3
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Hayri:

oo durum vahim kızın kollar harita olmuş bu köprü altı papikçilerinden demekki

12
2
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SERVET BİLGİN:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2
0
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fer bir:

Benim ilk gördüğüm halkalı esgal bir yüz ve müptela kol kesikleri

0
0
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Redkit Düldül:

Arif Verimli son çare

0
0
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