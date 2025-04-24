Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi

TARKAN: ANNE KAYBI İÇTE YANAN HAR BİR ATEŞ

Tarkan, yaşadığı zor günlerin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Anne kaybının kolay sönmeyecek bir acı olduğunu söyleyen Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi.

"DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar'a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."