Annesi depremde mahsur kalan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ndan yardım çığlığı: Lütfen haber edin

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem nedeniyle 10 ilimizde birçok bina hasar gördü, çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı. İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevi de yıkıldı. Yeni final yapan Sipahi dizisinin başrol oyuncularından Başak Gümülcinelioğlu, Antakya'da yaşayan annesine ulaşamadığını söyleyerek sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

"ANNEMİZE ULAŞAMIYORUZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu, "Hatay Antakya Sümerler mahallesi, Belediye Kooperatifler evleri A3'te annemiz var. Haber alamıyoruz. Gören duysa kim varsa lütfen haber edin" diyerek AFAD'tan yardım istedi.

HATAY VALİSİ: HASTANELER YIKILDI, ÇOK SAYIDA YARALIMIZ VAR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek son durumu açıkladı. Çok sayıda binanın yıkıldığını söyleyen Doğan, "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var" şeklinde konuştu.