Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Haber Videosu

Başarılı oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında evlendiği iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliğini anne-baba olma heyecanıyla taçlandırıyor. Doğum için gün sayan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini ilk kez duyurdu. Çiftin bir kız bebekleri olacak.

Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Gizem Karaca, özel hayatında da mutluluğu yakalayan ünlü isimler arasında yer alıyor. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca, evliliğinde yedinci yılı geride bırakırken, çiftin heyecanı bu kez bambaşka bir nedenden ötürü dorukta. Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi çifti, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinin son aylarına giren 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sürece dahil etmeye devam ediyor. Karaca, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada doğumun İzmir'de gerçekleşeceğini ve tercihini normal doğumdan yana kullandığını duyurmuştu.

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Sık sık hamilelik pozlarını paylaşarak büyük beğeni toplayan Karaca, son olarak eşiyle birlikte verdiği bir kare eşliğinde bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Takipçileriyle paylaştığı duygu dolu gönderide ünlü oyuncu, bir kız bebek beklediklerini müjdeledi. Gözlerden uzak, sade bir yaşam süren çiftin bebek heyecanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranları Karaca'ya yüzlerce tebrik mesajı gönderdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıELKATMIS HIKMET:

Bir kız hamile kaldığı zaman doğum yapana kadar babasını görmeye utanırdı. Şimdi nesil her aşamasını pislik medyada magazinde paylaşıyor hale geldi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.