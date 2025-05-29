Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Gizem Karaca, özel hayatında da mutluluğu yakalayan ünlü isimler arasında yer alıyor. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca, evliliğinde yedinci yılı geride bırakırken, çiftin heyecanı bu kez bambaşka bir nedenden ötürü dorukta. Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi çifti, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinin son aylarına giren 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sürece dahil etmeye devam ediyor. Karaca, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada doğumun İzmir'de gerçekleşeceğini ve tercihini normal doğumdan yana kullandığını duyurmuştu.

CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Sık sık hamilelik pozlarını paylaşarak büyük beğeni toplayan Karaca, son olarak eşiyle birlikte verdiği bir kare eşliğinde bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Takipçileriyle paylaştığı duygu dolu gönderide ünlü oyuncu, bir kız bebek beklediklerini müjdeledi. Gözlerden uzak, sade bir yaşam süren çiftin bebek heyecanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranları Karaca'ya yüzlerce tebrik mesajı gönderdi.