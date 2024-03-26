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Anne Hathaway, Broadway gösterisinde hamile bir savaş pilotunu canlandırırken bebeğini düşürdüğünü açıkladı

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Anne Hathaway, yıllar önce bir Broadway gösterisinde hamile bir savaş pilotunu canlandırırken sahnede düşük yaptığını açıkladı. 2015'te 'Grounded' adlı tek kişilik gösteride bu zorlu deneyimi yaşadığını belirten Hathaway, başlangıçta bunu gizlemeye çalıştığını ancak sonunda arkadaşlarına anlattığını söyledi. Hathaway, sahnede her şeyin normal görünmesi gerektiğini hissettiğini ve bu zorlu süreci içinde tutmanın zor olduğunu ifade etti. Oyun sırasında her gece sahnede doğum yapmak zorunda kaldığını ve bununla başa çıkmak için kendisini güçlü hissetmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Anne Hathaway, eşi Adam Shulman ile 2012'de evlenmiş ve 2016'da ilk oğulları Jonathan'ı, 2020'de ise ikinci oğulları Jack'i kucaklarına almışlardı. Hathaway ayrıca kariyerinde önemli bir döneme değinerek, bazı yapımcıların çevrimiçi itibarından endişe duyduğu için rol vermediğini belirtti. Ancak Christopher Nolan'ın, 'Interstellar' filmi için kendisine önemli bir rol teklif ettiğini ve bu teklifin kariyerine olumlu bir etki yaptığını ifade etti. Hathaway, Nolan'ın desteğinin kariyerini ivme kazandırdığını ve eğer o olmasaydı, kariyerinin ivme kaybedeceğini söyledi.

Anne Hathaway, Broadway gösterisinde hamile bir savaş pilotunu canlandırırken bebeğini düşürdüğünü açıkladı

Anne Hathaway, Broadway gösterisinde hamile bir savaş pilotunu canlandırırken bebeğini düşürdüğünü açıkladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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