Angelina Jolie - David Mayer de Rothschild... İŞ Mİ, AŞK MI?

Angelina Jolie ve David Mayer de Rothschild yemek randevusuna çıktı. Jolie, uzun yıllar sonra biriyle görüntülenince basının ilgi odağı oldu.

YEMEKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Angeline Jolie, geçtiğimiz günlerde Malibu'da bir öğle yemeği randevusunda üç saatini milyarder varis David Mayer de Rothschild ile sohbet ederek geçirdi.

Yemek sonrası paparazzilere yakalanan ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddiaları hemen manşetlere taşındı.

David Mayer de Rothschild, dünyanın en zengin ailelerinden birine mensup, ailenin en küçük çocuğu ve milyarlık bir servetin de varisi.

Rothschild'lar İngiltere'nin en köklü ailelerinden ve bankerlikten gelen dudak uçuklatıcı bir servete sahipler.

44 yaşındaki David Mayer de Rothschild da aile servetinin başında duran Sir Evelyn de Rothschild'ın üçüncü ve en küçük çocuğu.

İŞ Mİ AŞK MI?

Angelina Jolie'yle David Mayer de Rothschild'ı bir araya getiren ise bu 193'lük yakışıklı varisin aslında ailesinin işleri ya da servetiyle pek de alakalı olmayan bir hayat sürmesi ve kendini çevreciliğe ve tıpkı Jolie gibi hayır işlerine vermesi olabilir.