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Angelina Jolie: Brad Pitt, gizli anlaşmayı kullanarak bana uyguladığı şiddet hakkında konuşmamı engelledi

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Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki hukuki anlaşmazlık sürüyor. Jolie'nin avukatları, Pitt'in istismar iddialarını örtbas etmek için gizlilik anlaşması dayattığını öne sürdü. Çift, ortak şaraphaneleri ve çocuklarının velayeti konusunda anlaşamıyor. Pitt, Jolie'yi şaraphanedeki hissesini izinsiz satmakla suçlarken, Jolie'nin tarafı bu satışın Pitt'in davranışlarına bir tepki olduğunu iddia ediyor.

Angelina Jolie'nin avukatları, 25 Temmuz'da mahkemeye sundukları belgelerde, Brad Pitt'in Jolie'ye bir gizlilik anlaşması imzalatmaya çalıştığını öne sürdü.

2014-2019 yılları arasında evli olan ve altı çocuk sahibi çift, Fransa'daki ortak şaraphaneleri Château Miraval konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Pitt, 2022'de Jolie'yi hissesini izinsiz satmakla suçlayarak dava açmıştı.

Jolie'nin avukatları, müvekkillerinin 2021'de hissesini satarken kötü niyetli davranmadığını, aksine Pitt'in kendisine uyguladığı şiddeti örtbas etmek için yeni bir gizlilik anlaşması dayattığını iddia etti.

Çift, Eylül 2016'da bir aile uçak yolculuğu sırasında yaşanan şiddet olayı sonrası aniden ayrılmıştı. Jolie, istismarın bu olaydan önce başladığını, ancak uçaktaki olayın çocuklara yönelik ilk fiziksel şiddet olduğunu öne sürüyor.

Pitt'in avukatları ise bu iddiaları reddediyor ve talep edilen bilgilerin özel olduğunu belirterek önergenin reddedilmesini istiyor. Ayrıca Jolie'yi iş anlaşmazlığını boşanma davasının yeniden yargılanmasına dönüştürmeye çalışmakla suçluyor.

Çift, çocuklarının velayeti konusunda da anlaşmazlık yaşıyor. Geçen ay, kızları Shiloh soyadından Pitt'i çıkarmak için yasal işlem başlattı.

Angelina Jolie: Brad Pitt, gizli anlaşmayı kullanarak bana uyguladığı şiddet hakkında konuşmamı engelledi

Angelina Jolie: Brad Pitt, gizli anlaşmayı kullanarak bana uyguladığı şiddet hakkında konuşmamı engelledi

Angelina Jolie: Brad Pitt, gizli anlaşmayı kullanarak bana uyguladığı şiddet hakkında konuşmamı engelledi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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Yorumlar (2)

Barış O. B.:

Her zaman çok abartılan bir adam ve her zaman çok abartılan bir kadın

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Özgür Çocuk:

Böyle bir hanfendiye Şiddet uygulanır mi yaaa kıyamam

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