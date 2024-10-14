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'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı

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Yaptırdığı estetik operasyonu sonrası yüzü yanan 'Amin Reis' lakaplı fenomen Gizem Yıldız, "Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?" notunu düşerek yüzünün son halini paylaştı.

TikTok'ta erkek arkadaşıyla paylaştığı bir videosu milyonlarca kez izlenince fenomenler kervanına katılan ve "Amin Reis" lakabını alan Gizem Yıldız, geçtiğimiz aylarda evlenerek muradına ermişti.

'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı

SON ESTETİK OPERASYONU BAŞINA İŞ AÇTI

Sosyal medyadan kazandığı paralarla burnunu ve dudaklarını yaptıran Yıldız, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşmüştü. Eski halinden eser kalmayan genç kızın son yaptırdığı estetik ise başına dert oldu.

'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı

YANIK İZİ GEÇMİYOR

Yapılan yanlış işlem dolayısıyla yüzünün yandığını ifade eden Yıldız, "Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı
Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (13)

Emin:

Haber ?

43
1
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VATOZZ:

Daha sen ahiretteki ateşi görmedin.

19
1
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tarık usta:

sğslümanlık başörtü tak estetik yaptır

14
0
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Emre null:

bu insanların insnalara kendjnj beğendirme çabasına anlayamıyorum estetik yapmasını da anlayamıyorum vunku ne yaparsan yap sonunda öleceksin ve insanları cogu da genc yaşta ölüyor hayatı basit yaşayacaksın çalışacaksın yiyeceksin içeceksin sonra şükredip ibadetini yapacaksin akıllı insan böyle yapar yok estetik yok benim telefonum illa ki iphone olacak illa ki kulağımda küpe oalcak illa ki arabam son model olacak bunlar boş işler önemli olan sağlıktir sağlığın yerinde olsun gecekonduda yaşa cunku gece konduya da saraya da doğan güneş aymi güneş ikisinin de bahçesinde çiçek açar luks yaşama arzusu insanı helak eder ki hersey lükstür güzeldir zaten

12
1
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se Nefi:

Savaş kapıya dayanmış,ahlak çökmüş,insanlık çoktan ölmüş sorunumuz kendi zevki için yapılan yanlışlar mı? Neden Allah'ın verdiği nimetlerle yarattığı şeylerle yetinmesini bilmiyorsunuz . . .

11
0
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Orhan ŞENGÜL:

Dini kullanarak ünlü ol, dinin mekruh kıldıklarıyla terbiye edil. Kurban olduğum Allah'ın sopası yok derler bir de...

11
0
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abdurrahman Şimşek:

Aylardır bu haberi bekliyordum sonunda gördük

8
0
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Aydin Ayaydin:

kafa acilirsa haram... Allah in verdigini sanayide degistirmek helal. ne demeli size. awina kodunuz herseyin

3
0
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orhan duz:

Çok iticisin kendine sor

3
0
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Cahit Göktaş:

çok iyi olmuş

2
0
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