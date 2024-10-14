'Amin Reis' lakaplı fenomenin yüzü yandı

TikTok'ta erkek arkadaşıyla paylaştığı bir videosu milyonlarca kez izlenince fenomenler kervanına katılan ve "Amin Reis" lakabını alan Gizem Yıldız, geçtiğimiz aylarda evlenerek muradına ermişti.

SON ESTETİK OPERASYONU BAŞINA İŞ AÇTI

Sosyal medyadan kazandığı paralarla burnunu ve dudaklarını yaptıran Yıldız, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşmüştü. Eski halinden eser kalmayan genç kızın son yaptırdığı estetik ise başına dert oldu.

YANIK İZİ GEÇMİYOR

Yapılan yanlış işlem dolayısıyla yüzünün yandığını ifade eden Yıldız, "Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.