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Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi

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Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, 'Hit Me Hard and Soft' turnesi kapsamında Avustralya'nın Sydney kentine geldi. Ünlü şarkıcı, özel jetinden inerken dikkat çekici bir kıyafetle görüntülendi. Eilish, bu hafta içerisinde Sydney'deki Qudos Bank Arena'da dört konser verecek. Billie Eilish hayranları, konser öncesi mekanın dışında kamp kurarak ve sıra bekleyerek dikkat çekti.

Billie Eilish, Sydney'e dikkat çekici bir şekilde ayak bastı. 23 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Hit Me Hard and Soft turnesi kapsamında Avustralya'da bulunduğu sırada, Sydney Havalimanı'nda özel jetinden inerken üzerinde göğüs deseni olan beyaz bir tişört giyiyordu.

Billie bu cesur kıyafetini uzun bir kolye, bileğinde siyah bir toka ve 269 dolar değerindeki Oakley marka gözlükle tamamladı. Bu hafta Sydney'deki Qudos Bank Arena'da dört konser verecek olan "Birds of a Feather" şarkısının sahibi, uçaktan dağınık saçları ve gülümsemesiyle indi.

Pazartesi günü Billie Eilish hayranları, mosh pit'te iyi bir yer kapabilmek umuduyla Sydney konser mekanının dışında kamp kurarak ve sıra bekleyerek haberlere konu oldu. Bir süper hayran, Today Show'dan Taylor Haynes'e ön sırada yer alabilmek için Perşembe gününden beri sırada beklediğini söyledi.

Sıranın başında olan heyecanlı hayran, "Çok heyecanlı, gergin ve stresliyim" dedi. Zamanın daha hızlı geçmesi için, sıradaki diğer 600 hayranla birlikte oyunlar oynadıklarını ve sohbet ettiklerini anlattı.

Los Angeles doğumlu şarkıcı, dünya turnesi kapsamında Brisbane, Sydney ve Melbourne'da biletleri tükenen 12 Avustralya konseri verecek. İlk konseri geçen hafta Salı günü Brisbane Entertainment Centre'da gerçekleşti ve son konseri 8 Mart'ta Melbourne'daki Rod Laver Arena'da olacak.

Bu, Billie'nin 2022'den bu yana Avustralya'daki ilk performansı olacak. Grammy ve Oscar ödüllü sanatçı, Nisan ayında yeni albümü için 81 konserlik turnesini Instagram'da duyurdu. Turne, Eylül ayında Kanada'nın Quebec kentinde başladı ve Temmuz ayında İrlanda'nın Dublin kentinde sona erecek.

Üçüncü stüdyo albümünün çıkışından haftalar önce duyurulan turne öncesinde sanatçı, biletlerin 3 Mayıs'ta satışa çıkacağını ve 30 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında ön satışların yapılacağını duyurdu.

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHainKOXPER :

sansürsüz link varmı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Admin ayıp ama kardeş göremedikki birşey. link nerde

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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