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Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü

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Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'da sevk edildiği özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Burada bir operasyon geçiren ünlü şarkıcının ilk görüntüleri geldi.

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur (79), geçen günlerde Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine ambulans uçakla bu kente sevk edilmişti.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Önceki gün ameliyat edilen Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan doktoru Asuman Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldu. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için askeri uçakla getirildi" ifadelerine yer verdi.

Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsüİşte Ferdi Tayfur'un son hali...

"HİÇBİR PROBLEMİ KALMADI"

Açıklamasının devamında ünlü şarkıcının durumunun iyi olduğunu belirten Yavuz, "Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum" dedi.

Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Demir:

Allah acil şifalar versin arabeskin kralına

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