Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, ses teli ameliyatı geçirdiğini duyurarak sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mardini, ameliyat sonrası sürecin kontrol altında olduğunu ancak yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirtti.
- Berdan Mardini ses tellerinden ameliyat oldu.
- Berdan Mardini yaklaşık beş gündür konuşamıyor.
- Berdan Mardini 30 Ekim'de kontrol randevusu var.
- Berdan Mardini bu süre boyunca yalnızca yazı yoluyla iletişim kurabiliyor.
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili hayranlarını üzen haberi paylaştı. Ses tellerinden ameliyat olan ünlü şarkının başına gelmedik kalmadı.
KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yaptığı açıklamayla sevenlerini hem endişelendiren hem de bilgilendiren Mardini, bir süredir konuşamadığını ancak durumunun kontrol altında olduğunu duyurdu.
SES TELİ AMELİYATI GEÇİRDİ
Berdan Mardini, yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirterek, "Allah'ın izniyle 30 Ekim'de kontrolüm var. Sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının, bu süre boyunca yalnızca yazı yoluyla iletişim kurabildiği öğrenildi.