Haberler

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, ses teli ameliyatı geçirdiğini duyurarak sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mardini, ameliyat sonrası sürecin kontrol altında olduğunu ancak yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirtti.

  • Berdan Mardini ses tellerinden ameliyat oldu.
  • Berdan Mardini yaklaşık beş gündür konuşamıyor.
  • Berdan Mardini 30 Ekim'de kontrol randevusu var.
  • Berdan Mardini bu süre boyunca yalnızca yazı yoluyla iletişim kurabiliyor.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili hayranlarını üzen haberi paylaştı. Ses tellerinden ameliyat olan ünlü şarkının başına gelmedik kalmadı.

KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaptığı açıklamayla sevenlerini hem endişelendiren hem de bilgilendiren Mardini, bir süredir konuşamadığını ancak durumunun kontrol altında olduğunu duyurdu.

SES TELİ AMELİYATI GEÇİRDİ

Berdan Mardini, yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirterek, "Allah'ın izniyle 30 Ekim'de kontrolüm var. Sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının, bu süre boyunca yalnızca yazı yoluyla iletişim kurabildiği öğrenildi.

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Magazin
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.