Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili hayranlarını üzen haberi paylaştı. Ses tellerinden ameliyat olan ünlü şarkının başına gelmedik kalmadı.

KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaptığı açıklamayla sevenlerini hem endişelendiren hem de bilgilendiren Mardini, bir süredir konuşamadığını ancak durumunun kontrol altında olduğunu duyurdu.

SES TELİ AMELİYATI GEÇİRDİ

Berdan Mardini, yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirterek, "Allah'ın izniyle 30 Ekim'de kontrolüm var. Sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının, bu süre boyunca yalnızca yazı yoluyla iletişim kurabildiği öğrenildi.