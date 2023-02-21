'Amcam enkaz altında kaldı' diyen Burcu Biricik'ten yeni paylaşım: Benim amcam değildi

Sosyal medya hesabından yaptığı yorumda "Amcam enkaz altında kaldı" diyen oyuncu Burcu Biricik, yeni bir paylaşım yaparak yanlış anlaşıldığını söyledi. Bir takipçisinin talebini paylaştığını söyleyen oyuncu, "Sette hızlıca iki kayıt arasında gelen yardım çağrılarını yönlendirdim. Benim amcam değildi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı depremlerin ardından sosyal medya hesabında Oğuzhan Uğur'a yardım çağrısında bulunan oyuncu Burcu Biricik, "Hatay Antakya'da amcam enkaz altında kaldı. Lütfen acil yardım. Yönlendireceğiniz bir ekip var mıdır Oğuzhan?" dedi.

"BENİM AMCAM DEĞİLDİ"

Paylaşımın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından yeni bir paylaşım yapan Biricik, yanlış anlaşıldığını söyledi. Takipçisi için yardım çağrısında bulunduğunu söyleyen oyuncu, "Dün sette hızlıca iki kayıt arası gelen yardım çağrılarını yönlendirmeye çalışırken bir gencin amcasıyla ilgili mesajını da hızlıca yönlendirdim. Benim amcam değildi yani. Gerçi ne fark eder" ifadelerini kullandı.

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