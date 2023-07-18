Amcalık müjdesi alan Mert Ramazan Demir'i yıkan olay! Abisi bebeğini kaybetti

Son zamanlarda attığı her adımı olay olan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in amca olacağı müjdesi verildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir'in abisi ve yengesi, bebek haberinden günler sonra çocuklarını kaybettiğini açıkladı.

"BEBEĞİMİZİN KALBİ DURDU"

Demir'in yengesi Şebnem Demir, Instagram hesabından yaşadığı acıyı paylaşarak "Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah'ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız" dedi. Yakışıklı oyuncudan acı kayıpla ilgili bir açıklama gelmedi.