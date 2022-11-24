Amber Heard Johnny Depp'e borcunu sigorta şirketlerine ödetmek istiyor
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Amber Heard, Johnny Depp'e karşı kaybettiği dava sonucunda herhangi bir para ödemek zorunda olmadığı gerekçesiyle New York Marine ve General Insurance Co adlı sigorta şirketleriyle savaşa girdi.
Amber Heard, Johnny Depp'e karşı kaybettiği dava sonucunda herhangi bir para ödemek zorunda olmadığı gerekçesiyle New York Marine ve General Insurance Co adlı sigorta şirketleriyle savaşa girdi.
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin