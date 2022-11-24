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Amber Heard Johnny Depp'e borcunu sigorta şirketlerine ödetmek istiyor

Magazin Haberleri

Amber Heard, Johnny Depp'e karşı kaybettiği dava sonucunda herhangi bir para ödemek zorunda olmadığı gerekçesiyle New York Marine ve General Insurance Co adlı sigorta şirketleriyle savaşa girdi.

Amber Heard, Johnny Depp'e karşı kaybettiği dava sonucunda herhangi bir para ödemek zorunda olmadığı gerekçesiyle New York Marine ve General Insurance Co adlı sigorta şirketleriyle savaşa girdi.

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Amber Heard Johnny Depp New York Sigorta Magazin Haberler

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