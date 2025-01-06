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Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: Demi Moore törene damga vurdu

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82. Altın Küre Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 45 yıl sonra ilk ödülünü alarak törene damgasını vuran Demi Moore, 'Bu ödül hayatımda kazandığım ilk oyunculuk ödülü' dedi. İşte Altın Küre'de ödüle layık görülenler...

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri ödüllerin verildiği Altın Küre töreni, 82'nci yılında ünlü komedyen Nikki Glaser'in sunumuyla gerçekleştirildi.

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre'de Demi Moore, bu yıl dikkatleri üzerine çeken The Substance (Cevher) filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülüne sahip oldu.

Ödülü alınca konuşma yapan Moore, "45 yıldır bu işi yapıyorum. Bu ödül hayatımda kazandığım ilk oyunculuk ödülü" dedi.

Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: Demi Moore törene damga vurdu

BABY REENDER'A 2 ÖDÜL BİRDEN!

Konusuyla geçen yılın en çok ses getiren projelerinden biri olan Netflix dizisi Baby Reindeer, en iyi mini dizi kategorisinde ödül kazanırken aynı dizide rol alan İngiliz oyuncu Jessica Gunning de televizyon kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

İşte törende ödül alanlar

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DİZİ)

Tadanobu Asano (Shogun)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (FİLM)

Zoe Saldana (Emilia Perez)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (FİLM)

Kieran Culkin (A Real Pain)

EN İYİ SENARYO

Peter Straughan (Conclave)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Sebastian Stan (A Different Man)

EN İYİ KADIN OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Demi Moore (The Substance)

EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Colin Farrell (The Penguin)

EN İYİ KADIN PERFORMANS (STAND-UP YA DA KOMEDİ)

Ali Wong – Single Lady

EN İYİ YÖNETMEN (FİLM)

Brady Corbet (The Brutalist)

EN İYİ ANİMASYON

Flow

Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: Demi Moore törene damga vurdu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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