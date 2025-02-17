Vahide Perçin'i aldattı mı? Altan Gördüm tüm bilinmeyenlerini anlattı

Usta oyuncu Altan Gördüm, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Gördüm, Vahide Perçin'i aldattığı yönündeki iddialara yıllar sonra açıklık getirdi.

Altan Gördüm, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Sizin boşandığınız dönemde ayrılığınızın sebebinin aldatma ve ondan sonra kanser olduğu yönündeydi..." sözlerine yıllardır bu konunun yanlış anlaşıldığını, ayrılmalarının hastalıktan bir yıl sonra yaşandığını şeklinde yanıt verdi. Gördüm, konu hakkında şöyle konuştu:

"HASTALIĞINDAN BİR YIL SONRA AYRILDIK"

"O sıralama da yanlış. Vahide 2011'in eylülünde periyodik check-up yaptırırken tespit edildi hastalığı. Adını Feriha Koydum dizisinin ikinci sezon başında tedavi oldu ve o dönem birlikteydik. Biz 2012'nin eylülünde ayrıldık. Bir şeyi anlatırken daha ilgi çekici olması için ekstra bir şeyler olmalı ya hani hikaye her şey yolunda gitse seyircinin okuyucunun ilgisini çekmeyecek değil mi? Mutlaka bir şeyler bulunmalı. Eğer öyle bir şey olsaydı... Vahide çok güçlü bir kadın gerçekten"

Bu sözler üzerine Gökay Kalaycıoğlu, usta isme "Aldatılan kadın olsaydı bu ilişkiniz olmazdı değil mi?" sorusunu sordu.

"ALDATILMIŞ BİR KADIN OLSAYDI..."

Altan Gördüm ise bu soruya tüm içtenliğiyle "Aldatılmış bir kadın olsaydı, şu anki ilişkimiz olmazdı. Biz şu anda her şeyin üzerinde çok iyi bir arkadaşlığa sahibiz" diye yanıt verdi.