Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza

Vahide Perçin'i aldattı mı? Altan Gördüm tüm bilinmeyenlerini anlattı

Vahide Perçin'i aldattı mı? Altan Gördüm tüm bilinmeyenlerini anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Altan Gördüm, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Gördüm, eşi Vahide Perçin'i aldattığı iddialarına yanıt vererek "Aldatılmış bir kadın olsaydı, şu anki ilişkimiz olmazdı" dedi.

Usta oyuncu Altan Gördüm, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Gördüm, Vahide Perçin'i aldattığı yönündeki iddialara yıllar sonra açıklık getirdi.

Altan Gördüm, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Sizin boşandığınız dönemde ayrılığınızın sebebinin aldatma ve ondan sonra kanser olduğu yönündeydi..." sözlerine yıllardır bu konunun yanlış anlaşıldığını, ayrılmalarının hastalıktan bir yıl sonra yaşandığını şeklinde yanıt verdi. Gördüm, konu hakkında şöyle konuştu:

"HASTALIĞINDAN BİR YIL SONRA AYRILDIK"

"O sıralama da yanlış. Vahide 2011'in eylülünde periyodik check-up yaptırırken tespit edildi hastalığı. Adını Feriha Koydum dizisinin ikinci sezon başında tedavi oldu ve o dönem birlikteydik. Biz 2012'nin eylülünde ayrıldık. Bir şeyi anlatırken daha ilgi çekici olması için ekstra bir şeyler olmalı ya hani hikaye her şey yolunda gitse seyircinin okuyucunun ilgisini çekmeyecek değil mi? Mutlaka bir şeyler bulunmalı. Eğer öyle bir şey olsaydı... Vahide çok güçlü bir kadın gerçekten"

Altan Gördüm'den yıllar sonra gelen itiraf! Vahide Perçin'i aldattığı iddiası hakkında konuştu

Bu sözler üzerine Gökay Kalaycıoğlu, usta isme "Aldatılan kadın olsaydı bu ilişkiniz olmazdı değil mi?" sorusunu sordu.

"ALDATILMIŞ BİR KADIN OLSAYDI..."

Altan Gördüm ise bu soruya tüm içtenliğiyle "Aldatılmış bir kadın olsaydı, şu anki ilişkimiz olmazdı. Biz şu anda her şeyin üzerinde çok iyi bir arkadaşlığa sahibiz" diye yanıt verdi.

Altan Gördüm'den yıllar sonra gelen itiraf! Vahide Perçin'i aldattığı iddiası hakkında konuştu

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı
img

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
img

Askeri üniforma giyip geze geze herkesi dolandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
İsmail Türüt, Lvbel C5'e ateş püskürdü: Ulan senin hav havına da sülalene de...

"Ulan senin hav havına da sülalene de..."
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.