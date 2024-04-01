Alişan çocuklarıyla piknik yaparken görüntülendi

Şarkıcı Alişan çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile Bebek Parkı'nda piknik yaparken görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, bayramı ailesiyle birlikte geçireceğini ve sahne almayacağını açıkladı.

Alişan, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi.

Fenerbahçe'nin tutkulu bir taraftarı olan Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "2 Nisan'da ligden çekilebiliriz" şeklindeki çarpıcı açıklamasına da değindi.

Alişan, ligden çekilme ihtimalinin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü, bu açıklamanın bir gözdağı olduğunu ve sonuçta iyi bir şey olduğunu ifade etti.

Alişan, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupasında ağır bir yenilgi aldığı gece Şahan Gökbakar'ın alaycı bir paylaşım yapmasının ardından başlayan bu atışma, karşılıklı olarak birbirlerini sosyal medyada engellemeleriyle sonuçlandı.

Alişan, bu durumu "O beni engelledi, ben onu engelledim. Hep birlikte birbirimizi engelledik" şeklinde özetledi.