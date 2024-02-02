Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar ve Uğur Aslan'ın paylaştığı Yargı dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil katıldı.

YENİ KARAKTERLER GELİYOR

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisine dahil olan Alican Yücesoy polis memuru "Fırat" olarak Naşit Özcan başsavcı "Ertuğrul" karakteriyle, Ayşegül Cengiz başsavcının kalemi "Asiye" karakteriyle ve Sermet Yeşil de Metin Amirin yerine gelen "Kubilay Amir" karakteriyle dahil olacak. Yeni isimler, Yargı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde yer alacak.