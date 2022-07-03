Ali Sunal'dan, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Sunal'dan, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde rahmetle anılıyor. Usta ismin oğlu Ali Sunal, babası için duygusal bir paylaşım yaptı.

Filmlerinde canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan usat oyuncu Kemal Sunal,ölüm yıldönümünde anılıyor.

UNUTULMAZ İSİMLER ARASINDA

Özellikle' İnek Şaban' karakteriyle gönülleri fetheden Kemal Sunal, 26 yıllık kariyerinde çok sayıda tiyatro eserinin yanı sıra 76'sı başrol olmak üzere 82 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Ali Sunal'dan, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

ALİ SUNAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Binlerce kişi Twitter'da usta oyuncuyu rahmetle yad etti. Ali Sunal ise babası Kemal Sunal'ı ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım ile andı. Ali Sunal paylaşımında şunları yazdı: "Bugün yanımızdan gitmenin 22. yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…"

Ali Sunal'dan, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kemal Sunal Ali Sunal Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title