Ali Sunal'dan, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Filmlerinde canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan usat oyuncu Kemal Sunal,ölüm yıldönümünde anılıyor.

UNUTULMAZ İSİMLER ARASINDA

Özellikle' İnek Şaban' karakteriyle gönülleri fetheden Kemal Sunal, 26 yıllık kariyerinde çok sayıda tiyatro eserinin yanı sıra 76'sı başrol olmak üzere 82 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

ALİ SUNAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Binlerce kişi Twitter'da usta oyuncuyu rahmetle yad etti. Ali Sunal ise babası Kemal Sunal'ı ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım ile andı. Ali Sunal paylaşımında şunları yazdı: "Bugün yanımızdan gitmenin 22. yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…"