Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

Türk Sinemasına unutulmaz eserler bırakan Kemal Sunal, 23 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 7'den 70'e herkesin kalbini fetheden usta isim sevenleri tarafından anılıyor.

BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Babasına olan sevgisini ve saygısını sürekli dile getiren Ali Sunal bugüne özel duygusal bir paylaşım yaptı. Sunal, babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal'ın fotoğrafa düştüğü not ise okuyanları duygulandırdı.

"ÖMRÜMÜN YARISI SENSİZ GEÇTİ"

Ali Sunal, Twitter'da paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "23 yıl… Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bir kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…"