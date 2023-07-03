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Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

Magazin Haberleri

Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının 23'üncü yılı. Usta oyuncunun ölüm yıl dönümünde oğlu Ali Sunal'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Sunal, "Sana baba diyebilmek benim hayattaki en büyük gururum" notunu paylaştı.

Türk Sinemasına unutulmaz eserler bırakan Kemal Sunal, 23 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 7'den 70'e herkesin kalbini fetheden usta isim sevenleri tarafından anılıyor.

BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Babasına olan sevgisini ve saygısını sürekli dile getiren Ali Sunal bugüne özel duygusal bir paylaşım yaptı. Sunal, babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal'ın fotoğrafa düştüğü not ise okuyanları duygulandırdı.

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

"ÖMRÜMÜN YARISI SENSİZ GEÇTİ"

Ali Sunal, Twitter'da paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "23 yıl… Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bir kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…"

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kemal Sunal Ali Sunal Magazin Haberler

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