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Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı

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Ünlü popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni şarkısını hayranlarına duyurdu. Genç yıldız, dikkat çeken tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi hit şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, cesur pozları ve ilginç açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı gündem olanünlü isim, TikTok hesabından yaptığı yeni paylaşım ile yeni şarkısını tanıttı.

GÖREN ÇIPLAK SANDI

Tilki, 'Bekleyenim' şarkısını tanıtmak istese de şarkıdan çok pozu dikkat çekti. Gri bir bikini ile birlikte tüm vücudunu da griye boyayan Tilki'nin o halini görenler ünlü şarkıcıyı çıplak sandı.

Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı

Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCuma Agsu:

sanatçı kisiligiyle ön plana çıkamayıncagini anlayinca soyunarak gundemde kalmaya çalışan zavallı

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Haber Yorumlarıoğuz:

memleket şarlatan dolu

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Haber YorumlarıJumanji:

Ulaşamayacağı ciğere mundar diyen yobazlar..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıMiz:

zaten çıplak:) gereksiz popülerliği soyunmadan sanan kitle

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

kaşar

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Haber YorumlarıMustafa Yılmaz:

güzel ki gösteriyor kıskanmayın

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Haber YorumlarıSer_hat:

Mal mülk de yok yukarıda neyini sergiliyorsun acaba...

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Deniz kızı pozu kayada

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

yazık, hem de yıllar önce çocuk yaşta başlattılar bu bayana

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Bence Sanatci olarak cok basarili, ayni seyi soyunmasina diyemem yani soyunmasina gerek yok cünki cok heyecanlandiracak bi durum yok

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