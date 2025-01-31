Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı

'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi hit şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, cesur pozları ve ilginç açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı gündem olanünlü isim, TikTok hesabından yaptığı yeni paylaşım ile yeni şarkısını tanıttı.

GÖREN ÇIPLAK SANDI

Tilki, 'Bekleyenim' şarkısını tanıtmak istese de şarkıdan çok pozu dikkat çekti. Gri bir bikini ile birlikte tüm vücudunu da griye boyayan Tilki'nin o halini görenler ünlü şarkıcıyı çıplak sandı.