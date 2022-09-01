Aleyna Tilki iç çamaşırlı fotoğrafıyla meydan okudu: Yenilerini çekip atarım

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyadan paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Her paylaştığı fotoğrafa toplumdan yüksek tepkiler geliyor.

"POSTLARIMI KALDIRSANIZDA YENİSİNİ ÇEKERİM"

Ünlü şarkıcı Aleyna Aleyna Tilki, bu kez paylaşımına gelen şikayet bildirimleri neden iyle kaldırılmasına tepki gösterdi. Benzer bir iç çamaşırlı poz daha paylaşan genç şarkıcı, "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf;

KIYAFET TARTIŞMASINA POZLARIYLA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son dönemde Gülşen'in kıyafetleriyle ünlü isimlerin giydiği kıyafetlerin tartışılır olmasına Aleyna Tilki de tepki göstermiş, benzer pozlar paylaşarak kliplerinde bu temayı kullanmıştı.