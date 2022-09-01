Aleyna Tilki iç çamaşırlı fotoğrafıyla meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
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Son zamanlarda kıyafetleriyle ve konserleriyle sıkça adından bahsettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu. Postlarının kaldırılmasına tepki gösteren Tilki inadına iç çamaşırlı fotoğrafını yayınladı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyadan paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Her paylaştığı fotoğrafa toplumdan yüksek tepkiler geliyor.
Ünlü şarkıcı Aleyna Aleyna Tilki, bu kez paylaşımına gelen şikayet bildirimleri neden iyle kaldırılmasına tepki gösterdi. Benzer bir iç çamaşırlı poz daha paylaşan genç şarkıcı, "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" ifadelerini kullandı.
Son dönemde Gülşen'in kıyafetleriyle ünlü isimlerin giydiği kıyafetlerin tartışılır olmasına Aleyna Tilki de tepki göstermiş, benzer pozlar paylaşarak kliplerinde bu temayı kullanmıştı.