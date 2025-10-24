Haberler

Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Amsterdam'da kapkaça uğradı. Pasaportunu, bilgisayarını ve tüm kişisel eşyalarını çaldıran Tilki, "Amerika'da çok önemli bir sahneye çıkacaktım, pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim" diyerek sosyal medyadan yardım istedi.

  • Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı.
  • Aleyna Tilki'nin pasaportu, laptopu ve kişisel eşyaları çalındı.
  • Aleyna Tilki Amerika'da sahneye çıkacaktı.
  • Aleyna Tilki eşyalarının konumunu paylaşacağını duyurdu.
  • Aleyna Tilki eşyalarını bulanlara dua edeceğini belirtti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kapkaça uğradı. Tilki, çantasıyla birlikte pasaportunun, laptopunun ve tüm kişisel eşyalarının çalındığını duyurdu.

Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tilki, yaşadığı durumu takipçilerine anlatarak yardım istedi. Ünlü şarkıcı, eşyalarının yerini bulabilmek için çantasının konumunu da paylaşacağını belirtti.

"PASAPORTUMU BULMAM LAZIM"

Amerika'da sahneye çıkmaya hazırlandığını ifade eden Tilki, pasaportunun kaybının kendisi için büyük bir sorun oluşturduğunu dile getirdi. Tilki, eşyalarını bulanlara "çok büyük dualar edeceğini" belirterek destek çağrısında bulundu.

Aleyna Tilki şu ifadeleri kullandı, "Arkadaşlar şu an Amsterdam'dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şey çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben Amerika'da çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Sahneye cikacam, pasaportumu bulana dua edecem... Senin duani kim ne etsin zilli. Bari su kadar para verecem falan de... Zilli...

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

günaha girip gıybet etmiş gibi olmayayım ama dua etmesini biliyormu acaba

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Kendisi Konyalıdır, dua etmesini bilir

yanıt9
yanıt4
Haber Yorumlarımetin:

Dua edebiliyorsa,umut vardır.Tövbe edebilirde.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılilianne grace:

Reklam kokan hareketler 1-Çalınanların konumu varsa gps git polis alsın 2-Sanatçıların oyun dümeni bitmez çünki yalan dolan hayatlar

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVergiHUB:

Hangi duaları biliyorsun söyle hele ona göre aksiyon alalım

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

Pezeşkiyan, önce Türkiye'yi örnek verdi sonra isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.