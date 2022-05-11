Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum

Geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başlayan İrem Derici ve Cem Belevi, ikinci kez ihanet yüzünden ayrıldı. Ayrılığın ardından açıklama yapan ve ihanete uğradığını belirten İrem Derici, elinde Cem Belevi'ye ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi.

AYRILIK SONRASI BİRBİRİNE GİRDİLER

Belevi ile ayrılan Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi. Dün akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici elinde popçunun kendisi hakkında "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi.

İREM DERİCİ'DEN MANİDAR ŞARKI

Dünden bu yana konuyla ilgili sessizliğini koruyan İrem Derici, bugün Instagram hesabının hikaye kısmından Sagopa Kajmer'in Bu Sen Değilsin isimli şarkısını paylaştı. Derici şarkının sadece "Çok geç olmadan gücümü toplamayalım ancak gücümü bulamıyorum. Ben de bir ölüyü taşıyorum üstümde sanki" sözlerini yayınlaması da dikkat çekti.