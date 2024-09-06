Akın Akınözü ve Tuba Büyüküstün, Mardinin En Güzel Kızı filminde başrol oynayacak

Bol ödüllü "Çilingir Sofrası" filminin yönetmeni Ali Kemal Güven'in yeni filmi Mardinin En Güzel Kızı için hazırlıklara başladı. Filmin başrolleri ise Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü oldu.

BU YIL SETE ÇIKACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Filmin yönetmen koltuğunda İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali ve SİYAD'dan ödül alan Çilingir Sofrası'nın yönetmeni Ali Kemal Güven oturacak. İki star oyuncu " Mardin'in En Güzel Kızı" filminde toksik bir ilişkiye hapsolmuş bir çiftin inişli çıkışlı hikayesini canlandıracaklar. Konusuyla dikkat çeken film bu yıl sete çıkacak.

Tuba Büyüküstün son olarak Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.