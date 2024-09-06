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Akın Akınözü ve Tuba Büyüküstün, Mardinin En Güzel Kızı filminde başrol oynayacak

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Başarılı oyuncular Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü "Mardinin En Güzel Kızı" filminin başrol oyuncusu oldu. İkili, bu yıl sete çıkacak filmde toksik bir ilişkiye hapsolmuş inişli çıkışlı bir çifti oynayacak.

Bol ödüllü "Çilingir Sofrası" filminin yönetmeni Ali Kemal Güven'in yeni filmi Mardinin En Güzel Kızı için hazırlıklara başladı. Filmin başrolleri ise Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü oldu.

BU YIL SETE ÇIKACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Filmin yönetmen koltuğunda İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali ve SİYAD'dan ödül alan Çilingir Sofrası'nın yönetmeni Ali Kemal Güven oturacak. İki star oyuncu " Mardin'in En Güzel Kızı" filminde toksik bir ilişkiye hapsolmuş bir çiftin inişli çıkışlı hikayesini canlandıracaklar. Konusuyla dikkat çeken film bu yıl sete çıkacak.

Tuba Büyüküstün son olarak Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Akın Akınözü ve Tuba Büyüküstün, Mardinin En Güzel Kızı filminde başrol oynayacak

Akın Akınözü ve Tuba Büyüküstün, Mardinin En Güzel Kızı filminde başrol oynayacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Tuba Büyüküstün Magazin Mardin

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Yorumlar (3)

Muhammet Akbulut:

Mardin'in en güzel kızını değilde mardinin orta yaşlı 2 çocuk annesi bir kadını canlandırsa daha iyi olur..yaşını almış bir bayan sonuçta.

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Sinan Bulduk:

Gişeye gömülür , boşuna masraf etmeyin..

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Selim Güler:

Bu erkek sanatcilarin birseye benzemeyenler söhret oldu ya .Türkiyede yakisikli kalmamis galiba

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