Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru "pes" dedirtti

Ünlü oyuncu Akın Akınözü dayısı Emre Kerem Arın'ı son yolculuğuna uğurladı. Annesinden sonra dayısının vefatıyla da sarsılan Akınözü'nün dayısının cenazesinde akılalmaz anlar yaşandı. Oyuncunun bir hayranının cenazede merhumun resmini öpüp "Akın Bey de gelecek mi?" sorusu tepki çekti.

Geçtiğimiz yıl annesinin vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün dayısı Emre Kerem Arın hayatını kaybetti. Veliaht dizisinde başrol oynayan Akınözü, dayısına son görevini yerine getirmek için camii avlusuna geldi.

"AKIN BEY DE GELECEK Mİ?"

Ünlü oyuncunun dayısının cenazesinde akılalmaz anlar yaşandı. Cenazeye katılan oyuncunun hayranı bir kadının, merhumun resmini öpüp, "Akın Bey de gelecek mi?" diye sorması tepki çekti. Bununla da kalmayan kadın acılı ailenin yanından ayrılmayarak, "Ben çok seviyordum onu. Ben dizi takip ediyorum Instagram'da" diye konuştu.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Yaşananlar sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Kullanıcılar görüntülere, "Allah akıl fikir versin", "Fotoğrafı neden öptü?", "Bugün de başkası adına utandık", "Biraz saygı" gibi yorumlar yaptı.

Akın Akınözü, dayısının vefatını, "Anacığıma benden selam söyle dayıcığım..." ifadeleriyle duyurmuştu.

