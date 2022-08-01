Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, son durumunu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, son durumunu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi verdi. Hastanede tedavi gördüğü esnada zatürreye yakalandığını söyleyen Kalkavan, "Nefes almakta zorlanıyorum" dedi.

 - Güncelleme:

Başarılı oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Kemoterapi tedavisi gören Kalkavan, sosyal medya hesabından video yayınlayarak sağlık durumu hakkında konuştu.

"ZATÜRRE OLDUM, NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM"

Hastanede tedavi gördüğü esnada zatürreye yakalandığını söyleyen Kalkavan, 59 yaşındaki Billur Kalkavan, "Epeydir paylaşım yapmadım ve sizler de merak ettiniz. Arayıp yazanlara cevap verecek halim olmadı. Hastanede zatürre oldum ve ciğerimden su alındı. Çok kötü şeyler yaşadım. Tatsız olaylardan bahsetmeyelim. Çok tatsız olaylar yaşadım o yüzden cevap verecek halim olmadı. Tedavilerim çok güzel gidiyor. Bugün çekim yaptık, çok yoruldum tabi. Nefes almakta biraz zorlanıyorum. Kemoterapilerim de güzel gidiyor. Bir şey paylaşamadığım için kusuruma bakmayın çünkü hiç halim olmadı. Merak edenlerden ve diğer tüm herkesten özür diliyorum" dedi.

Zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Kalkavan, kendisini arayanlara geri dönemediği için anlayış beklediğini de sözlerine ekledi.

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, son durumunu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, son durumunu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, son durumunu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Billur Kalkavan Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title