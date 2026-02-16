Haberler

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Bir dönem ekranlara damga vuran Akasya Durağı dizisi yeniden çekilecek. Hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Alasya'nın canlandırdığı Nuri Baba karakteri için arayışlar da başladı. Söz konusu karakter için Erdal Özyağcılar, Şener Şen, Halil Ergün ve Metin Akpınar ile görüşüldüğü öğrenildi.

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Akasya Durağı, yeni bölümleriyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapım ekibi, dizinin en sevilen karakterlerinden olan ve hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Alasya'nın canlandırdığı "Nuri Baba" rolü için titiz bir arayış süreci başlattı. Durağın yeni babasının kim olacağı şimdiden merak konusu oldu.

NURİ BABA KARAKTERİ İÇİN 4 ADAY VAR

Nuri Baba karakteri için Türk sinemasının usta isimleri Erdal Özyağcılar, Şener Şen, Halil Ergün ve Metin Akpınar ile görüşmelere başlandığı öğrenildi. Özellikle Zeki Alasya'nın uzun yıllar partnerliğini yapan Metin Akpınar'ın ismi duygusal bir adım olarak öne çıkarken, yapım şirketinin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMr Camel:

metin akpınar olsun en doğru karar olur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Yılmazer:

Metin akpınar olmasında

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

hiçbiri olmaz hepsi çok yaşlı gelmezler

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

gitmişler 80 yaşındaki adamlarla görüşüyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

