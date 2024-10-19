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Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım

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Akasya Durağı dizisinin sevilen karakteri Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi edinen Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu.

BAMBAŞKA BİRİ

Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

İşte Aslı Altaylar'ın şimdiki hali;

Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım

Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım

Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım

Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım

Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin

Aslı Altaylar Akasya Durağı Sosyal Medya Televizyon Magazin Altay Medya

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Yorumlar (3)

Doğan Akdemir:

Çok başka biri olmuş. Öyle böyle degil

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Muhammet Ülker:

hala güzel kadın nesi var ki

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Mert Kalyoncu:

Eski bakan Julide Sarıeroğlu'na çok benziyor bu kadın. Hani kardeş olsalar bu kadar olur.

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