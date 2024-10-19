Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım
Akasya Durağı dizisinin sevilen karakteri Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı.
2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi edinen Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu.
BAMBAŞKA BİRİ
Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
İşte Aslı Altaylar'ın şimdiki hali;