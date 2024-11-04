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Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte güzel oyuncu Pelin Sönmez'in yıllar içindeki değişimi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte güzel oyuncu Pelin Sönmez'in yıllar içindeki değişimi
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Akasya Durağı dizisindeki Dilek karakteriyle tanınan Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Dizilerde çalışmak istemediğini ve sosyal medya üzerinden projeler geliştirdiğini söyledi. Güzel oyuncu, sinema filmi tekliflerini de değerlendireceğini belirtti.

Akasya Durağı dizisindeki Dilek karakteriyle bilinen oyuncu Pelin Sönmez, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Dizilerde çalışmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyleyen güzel oyuncu, sinema filmi tekliflerine açık olduğunu belirtti.

AKASYA DURAĞI'NIN PELİN'İ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Oyunculuk kariyeri ile tanınan, Akasya Durağı dizisindeki Dilek rolüyle hafızalara kazınan Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Sık sık yurtdışında kaldığını dile getiren Sönmez, Türkiye'de dizilerde çalışma hayatının çok yoğun ve ağır olduğunu bu nedenle dizilerde olmak istemediğini söyledi.

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte güzel oyuncu Pelin Sönmez'in yıllar içindeki değişimi

"SİNEMA FİLMİ TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUM"

Birçok projede yer alan Sönmez, sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini bazen de sinema filmlerinde yer aldığını ifade etti. Türkiye'deki dizi sektörünün çok ağır şartlar altında çalıştığını söyleyen Sönmez "Bu nedenle dizilerde olmak istemiyorum. Gelen sinema filmi tekliflerini değerlendiriyorum. Sosyal medya üzerinden seyircilerim ile buluşmak istiyorum. Hayvan sağlığı üzerine programlar yapacağım" dedi.

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte güzel oyuncu Pelin Sönmez'in yıllar içindeki değişimi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte güzel oyuncu Pelin Sönmez'in yıllar içindeki değişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

öcü gibi bu kız

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