Akasya Durağı'nın Can'ı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Son halini görenler inanamıyor
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Akasya Durağı dizisinde şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a karakter veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı. Bora'nın değişimi adeta ağızları açık bıraktı.
Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri, dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.
FİNALDEN SONRA SIRRA KADEM BASTI
Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra sırra kadem bastı. Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora, son haliyle ağızları açık bıraktı.Sosyal medya hesabını gizli kullanan Bora'nın değişimini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.
İşte Erimşah Bora'nın son hali: